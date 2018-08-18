Переговоры Путина и Меркель продолжались три часа

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершились, передает ТАСС. Встреча лидеров продолжалась три часа.

Перед началом переговоров Путин и Меркель вышли к журналистам, чтобы обозначить темы, которые они намерены затронуть в ходе встречи. Среди них: ситуация в Сирии, конфликта на Украине, иранская ядерная программа, двусторонние темы, в том числе проект "Северный поток - 2".

На встрече также присутствовал помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переговоры проходили в формате рабочего обеда в загородной резиденции правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг в 70 километрах к северу от Берлина в округе Оберхафель.

Кроме того, Путин и Меркель продолжительное время общались один на один. Телеканалы продемонстрировали, как лидеры двух государств общаются без переводчиков в парке резиденции.