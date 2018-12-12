Палата представителей проголосовала против "Северного потока – 2"

12 декабря, 10:57
Фото: ТАСС/Stefan Sauer
Палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за резолюцию о противодействии "Северному потоку – 2", сообщается в Twitter палаты.
В документе, внесенном Дональдом Трампом, предлагается поддержать энергобезопасность Европы посредством диверсификации и уменьшения зависимости от поставок из России.
Также резолюция поддерживает введение санкций в отношении проекта.
По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, ничего в связи с принятием резолюцией принципиально не изменилось.
"США всегда говорили, что они против этого проекта. Он уже находится в стадии реализации, укладываются трубы, работа идет, и она завершится независимо от резолюции", – отметил эксперт.
По его словам, резолюция нужна США, чтобы использовать это во внутриполитических целях.
"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Ряд государств выступают против объекта. В их числе Польша, в которой заявляют об угрозе войны после реализации проекта.
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