Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" завершат в ноябре

Газопровод "Северный поток – 2" полностью построят в декабре 2019 года. Об этом сообщил финансовый директор проектной компании Nord Stream 2 Пол Коркоран на Европейской газовой конференции в Вене, передает "Интерфакс".
Первая нитка газопровода будет готова в ноябре, вторая – в декабре 2019 года. Также Коркоран надеется, что в течение года Дания разрешит строительство газопровода на своей территории.
"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря через территории ФРГ, Швеции, Дании и Финляндии. Протяженность газопровода составит более 1,2 тысячи километров.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Вадима Ивченко назвал строительство газопровода великим провалом украинской дипломатии и украинских лидеров. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что перед президентскими выборами на Украине местные политики "валят все проблемы на Порошенко и старую команду".
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