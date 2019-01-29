Эксперт оценил заявление депутата Рады о провале Украины из-за "Северного потока – 2"

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова депутата Верховной рады от партии "Батькивщина" Вадима Ивченко, назвавшего строительство газопровода "Северный поток – 2" великим провалом украинской дипломатии и украинских лидеров.

"Действительно, не совсем понятно, в связи с чем они вдруг начали замечать очевидные вещи", – заявил Юшков RT.

Аналитик предположил, что перед президентскими выборами на Украине местные политики "валят все проблемы на Порошенко и старую команду". По словам Юшкова, "в реальности проблемы у Украины действительно огромные".

При этом Юшков считает "Северный поток – 2" не провалом украинской политики, а удовлетворением европейцами собственных нужд. Он напомнил, что строительство газопровода ведется по законам Евросоюза и в соответствии со всеми нормами.

Ранее депутат "Батькивщины" Вадим Ивченко назвал строительство российского газопровода "Северный поток – 2" великим провалом украинской дипломатии и украинских лидеров, поскольку Киев лишится средств, которые он получает за транзит российского газа в Европу.

Перед этим депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Франция и Германия считают Украину "ненадежным поставщиком" газа и заинтересованы в "обходных газопроводах".

Строительство газопровода "Северный поток – 2" должно завершиться в конце 2019 года. Он пройдет по дну Балтийского моря через территории ФРГ, Швеции, Дании и Финляндии.