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14:17

Названы сроки рассмотрения поправок к газовой директиве ЕС

экономика

14:17

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Фото: ТАСС/Леонид Жуков

Поправки к газовой директиве ЕС, которые могут отразиться на "Северном потоке – 2", в апреле рассмотрит пленарная сессия Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

Для финального одобрения документу также предстоит пройти рассмотрение на комитете ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE).

12 февраля представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии пришли к компромиссному варианту поправок к Газовой директиве.

Со слов главы ITRE Ержи Бузека, новые правила покроют "Северный поток – 2". Директива обяжет все будущие газопроводы не из европейских соблюдать правила ЕС.

Название "Северный поток – 2" носит строящийся через Балтийское море магистральный газопровод из России в Германию. Его длина превышает 1,2 тысячи километров. В отличие от первого "Северного потока", который изначально ориентировался на Штокмановское месторождение, начальной точкой нового газопровода стал порт Усть-Луга на южном берегу Финского залива.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе пришли к соглашению по трубопроводу "Северный поток – 2". По ее словам, Германия и Франция урегулировали спор вокруг трубопровода и поправок к газовой директиве ЕС.

экономика

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