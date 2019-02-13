Названы сроки рассмотрения поправок к газовой директиве ЕС

Поправки к газовой директиве ЕС, которые могут отразиться на "Северном потоке – 2", в апреле рассмотрит пленарная сессия Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.
Для финального одобрения документу также предстоит пройти рассмотрение на комитете ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE).
12 февраля представители Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии пришли к компромиссному варианту поправок к Газовой директиве.
Со слов главы ITRE Ержи Бузека, новые правила покроют "Северный поток – 2". Директива обяжет все будущие газопроводы не из европейских соблюдать правила ЕС.
Название "Северный поток – 2" носит строящийся через Балтийское море магистральный газопровод из России в Германию. Его длина превышает 1,2 тысячи километров. В отличие от первого "Северного потока", который изначально ориентировался на Штокмановское месторождение, начальной точкой нового газопровода стал порт Усть-Луга на южном берегу Финского залива.
Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе пришли к соглашению по трубопроводу "Северный поток – 2". По ее словам, Германия и Франция урегулировали спор вокруг трубопровода и поправок к газовой директиве ЕС.
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