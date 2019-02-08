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15:22

Париж и Берлин пришли к компромиссу по "Северному потоку – 2"

экономика за рубежом

15:22

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Фото: ТАСС/СPatrick Pleul/DPA

Франции и ФРГ урегулировали спор вокруг "Северного потока – 2" и поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает ежедневная французская газета Le Figaro со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Компромиссное предложение, которое не блокирует российский проект, передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper). В соответствии с документом, все решения по "Северному потоку – 2" будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится пункт получения газа.

Ранее сообщалось, что Париж намерен поддержать поправки к газовой директиве ЕС. Изменения призваны применить положения третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, заходящим на территорию Европы. Поэтому пересмотренная директива затронет "Северный поток – 2".

Эммануэль Макрон 7 февраля внезапно отказался участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где 16 февраля планировалось его совместное выступление с немецким канцлером Ангелой Меркель. По данным СМИ, политик принял решение на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против такого проекта. Ангела Меркель подчеркивала, что Берлин рассматривает "Северный поток – 2" как коммерческий, при котором транзит российского газа через Украину будет сохранен. Российская сторона много раз заявляла, что данный проект абсолютно коммерческий и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

экономика за рубежом

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