Макрон отказался выступать с Меркель в Мюнхене

Французский президент Эммануэль Макрон внезапно отказался участвовать в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, где 16 февраля планировалось его совместное выступление с немецким канцлером Ангелой Меркель. Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.
Авторы материала отмечают, что политик принял решение на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северный поток – 2". По утверждению неназванного доверенного лица Макрона, отказ лидера Пятой республики выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом", что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС.
При этом официально французская сторона сослалась на сложный график главы государства.
Ожидается, что участниками международной Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности станут около 40 глав государств и правительств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.
Ранее в российском МИД заявили, что пока не получили ответа на ноту посольству Франции из-за обвинения Эммануэля Макрона в адрес телеканала RT. Перед этим французский лидер заявил, что RT вмешался в протесты "желтых жилетов".
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