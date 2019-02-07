Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:28

Захарова прокомментировала ситуацию с нотой посольству Франции после слов Макрона

власть политика

18:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

МИД России пока не получил ответа на ноту посольству Франции из-за обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес телеканала RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"Хотелось бы верить, что партнеры предоставят исчерпывающую информацию по интересующему нас вопросу", – заявила Захарова.

Она выразила надежду, что это позволит поставить точку с "безосновательными обвинениями" в адрес России и российских СМИ о вмешательстве во внутренние дела Франции.

Нота была направлена в посольство Франции из-за публикации в СМИ информации о том, что Макрон заявил о "вмешательстве" телеканала RT в протесты "желтых жилетов".

По словам Макрона, "желтые жилеты" получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями". В их числе он выделил RT и Sputnik.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика