Захарова прокомментировала ситуацию с нотой посольству Франции после слов Макрона

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МИД России пока не получил ответа на ноту посольству Франции из-за обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес телеканала RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"Хотелось бы верить, что партнеры предоставят исчерпывающую информацию по интересующему нас вопросу", – заявила Захарова.

Она выразила надежду, что это позволит поставить точку с "безосновательными обвинениями" в адрес России и российских СМИ о вмешательстве во внутренние дела Франции.

Нота была направлена в посольство Франции из-за публикации в СМИ информации о том, что Макрон заявил о "вмешательстве" телеканала RT в протесты "желтых жилетов".

По словам Макрона, "желтые жилеты" получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями". В их числе он выделил RT и Sputnik.