Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:43

МИД направил ноту в посольство Франции после слов Макрона о российских СМИ

политика власть

08:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

МИД России направил ноту в посольство Франции в РФ с просьбой прокомментировать высказывания Эммануэля Макрона о мнимом "вмешательстве" российских СМИ в протесты "желтых жилетов". Об этом сообщает РИА Новости.

Газета Point написала, что на встрече с журналистами президент Франции назвал одного из лидеров движения "желтых жилетов" Эрика Друэ "медиапродуктом". По словам Макрона, протестующие якобы получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживают "покупные аккаунты в соцсетях и тролли", такие как телеканал RT и агентство Sputnik.

В российском МИД отреагировали на слова Макрона. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что французский президент позволил себе специфические высказывания и что все его обвинения бездоказательны.

"Согласно этой публикации, представителей "желтых жилетов", которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, "придурками"... Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты", – пояснила дипломат.

В то же время она предположила, что газета Point могла исказить заявление Макрона, поэтому МИД и решил прояснить официальную позицию Парижа.

Ранее обвинения французского президента прокомментировала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что ее агентство и телеканал не покупают аккаунты в соцсетях. При этом она подчеркнула, что "желтые жилеты" и вправду любят RT. К примеру, видео с протестов набирают миллионы просмотров, а корреспонденты телеканала выходят в прямой эфир под овации.

политика власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика