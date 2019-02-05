МИД направил ноту в посольство Франции после слов Макрона о российских СМИ

МИД России направил ноту в посольство Франции в РФ с просьбой прокомментировать высказывания Эммануэля Макрона о мнимом "вмешательстве" российских СМИ в протесты "желтых жилетов". Об этом сообщает РИА Новости.
Газета Point написала, что на встрече с журналистами президент Франции назвал одного из лидеров движения "желтых жилетов" Эрика Друэ "медиапродуктом". По словам Макрона, протестующие якобы получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживают "покупные аккаунты в соцсетях и тролли", такие как телеканал RT и агентство Sputnik.
В российском МИД отреагировали на слова Макрона. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что французский президент позволил себе специфические высказывания и что все его обвинения бездоказательны.
"Согласно этой публикации, представителей "желтых жилетов", которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, "придурками"... Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты", – пояснила дипломат.
В то же время она предположила, что газета Point могла исказить заявление Макрона, поэтому МИД и решил прояснить официальную позицию Парижа.
Ранее обвинения французского президента прокомментировала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что ее агентство и телеканал не покупают аккаунты в соцсетях. При этом она подчеркнула, что "желтые жилеты" и вправду любят RT. К примеру, видео с протестов набирают миллионы просмотров, а корреспонденты телеканала выходят в прямой эфир под овации.
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