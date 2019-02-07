Париж намерен поддержать поправки к газовой директиве ЕС

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Франция намерена поддержать изменение Газовой директивы ЕС, подтвердили в МИД страны, сообщает ТАСС.

"Работы по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются с нашими партнерами, в частности с Германией", – отметили в МИД.

Изменения призваны применить положения третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, заходящим на территорию Европы. Поэтому пересмотренная директива затронет "Северный поток – 2."

"Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров газа в год. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро. Запуск ожидается до конца 2019 года.