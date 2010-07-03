Французский эксперт признал преимущества "Северного потока − 2"

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Страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" зимой, если Россия прекратит транзит газа через Украину. Об этом заявил экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в своей статье

в L’Opinion.

Эксперт напомнил, что действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа заканчивается 1 января 2020 года. "В отсутствие разумного экономического соглашения − то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой", − считает Кошар.

Он также поддержал строительство российского газопровода "Северный поток – 2". По мнению эксперта, этот проект имеет неоспоримые экономические преимущества. Кошар назвал "Северный поток – 2" надежным альтернативным маршрутом газовых поставок в случае окончания транзита через Украину.

Ранее в "Газпроме" оценили шансы на переговоры с Украиной по поводу транзита газа "с чистого листа". "Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля", – заявил глава компании Алексей Миллер.

В конце 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С того момента Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше.

