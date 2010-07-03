Французский эксперт признал преимущества "Северного потока − 2"

Страны Европы столкнутся с серьезным "газовым кризисом" зимой, если Россия прекратит транзит газа через Украину. Об этом заявил экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в своей статье в L’Opinion.
Эксперт напомнил, что действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа заканчивается 1 января 2020 года. "В отсутствие разумного экономического соглашения − то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объема газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой", − считает Кошар.
Он также поддержал строительство российского газопровода "Северный поток – 2". По мнению эксперта, этот проект имеет неоспоримые экономические преимущества. Кошар назвал "Северный поток – 2" надежным альтернативным маршрутом газовых поставок в случае окончания транзита через Украину.
Ранее в "Газпроме" оценили шансы на переговоры с Украиной по поводу транзита газа "с чистого листа". "Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля", – заявил глава компании Алексей Миллер.
В конце 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С того момента Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.