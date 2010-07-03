В Дании ответили на претензии по "Северному потоку – 2"

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Глава пресс-службы Энергетического агенства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода "Северный поток – 2".

Он заявил, что задержка строительства газопровода "Северный поток – 2" вызвана необходимостью согласования его маршрута с учетом экологических параметров и безопасности государства.

"Согласно текущей оценке юго-восточный маршрут является более приемлемым, исходя из ряда экологических параметров и параметров безопасности. Других комментариев относительно заявлений "Газпрома" у DEA нет", – цитирует представителя DEA РИА Новости.

Ранее член правления "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что возможная задержка Данией строительства газопровода "Северный поток – 2" может обернуться убытками, которые в любом случае придется компенсировать.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

