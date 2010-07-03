Трамп рассматривает введение санкций против "Северного потока – 2"

Дональд Трамп заявил, что власти страны могут применить односторонние санкции в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы рассматриваем это", – заявил американский лидер, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против участников проекта "Северный поток – 2".
При этом Трамп добавил, что участники проекта ничего не нарушают и действуют в своих интересах. "У людей есть право делать то, что они хотят делать", – отметил президент США.
Он подчеркнул, что надеется на лучший исход и до санкций дело не дойдет. "Посмотрим, чем все закончится. Надеемся, что у нас будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира", – резюмировал Трамп.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.