Трамп рассматривает введение санкций против "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/actionsports

Дональд Трамп заявил, что власти страны могут применить односторонние санкции в отношении участников проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы рассматриваем это", – заявил американский лидер, отвечая на вопрос об ограничительных мерах против участников проекта "Северный поток – 2".

При этом Трамп добавил, что участники проекта ничего не нарушают и действуют в своих интересах. "У людей есть право делать то, что они хотят делать", – отметил президент США.

Он подчеркнул, что надеется на лучший исход и до санкций дело не дойдет. "Посмотрим, чем все закончится. Надеемся, что у нас будут отличные отношения с Россией, Китаем, Германией и другими странами мира", – резюмировал Трамп.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

