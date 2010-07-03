В США раскрыли подробности проекта против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Sauer

В США предложили ввести не менее пяти видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в законопроекте на сайте конгресса.

Уточняется, что президент сможет ввести их в отношении иностранного лица, если оно "осознанно в дату вступления этого закона в силу или после нее предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию (такому – Прим.ред.) судну", – сказано в документе.

Среди предлагаемых инициатив – отказ в выдаче экспортных лицензий американскими регулирующими органами, запрет на получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение 12 месяцев. Проект закона подразумевает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов любых лиц, связанных с продажей, арендой, предоставлением или содействием в нем судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Запрет может коснуться работы госдолгом США или федеральными средствами или проведения платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудников такой компании могут выслать из США.

В мае американский министр энергетики Рик Перри объявлял о планах США по введению санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Американские сенаторы также говорили о санкциях против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.