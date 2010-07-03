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Сроки окончания строительства "Северного потока – 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, сообщает РИА Новости, основываясь на докладе Nord Stream 2.

Уточняется, что задержка возможна в случае, если газопровод будут строить по третьему маршруту, который в апреле потребовала рассмотреть Дания. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

Общественные слушания по третьему маршруту газопровода пройдут в Дании в июне. На них рассмотрят отчет об оценке его воздействия на окружающую среду.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Недавно сенат США сообщил о планах принять законопроект, накладывающий санкции на компании, участвующие в прокладке "Северного потока – 2". В комитете Госдумы по энергетике заявили, что такие инициативы и заявления создают впечатление истерики.