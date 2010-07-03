В Госдуме оценили американский законопроект против "Северного потока – 2"

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал законопроект американских сенаторов о введении санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2".
По его словам, такие инициативы и заявления со стороны Штатов создают впечатление какой-то истерики.
"Как будто наступает конец света. Появляются новые маршруты доставки (будь то "Турецкий поток" или "Северный поток – 2"), это повышает энергобезопасность Европы", – цитирует парламентария RT.
Депутат считает, что США чувствуют, что проигрывают в этой конкурентной гонке, поэтому предпринимают очередные попытки давления на партнеров и участников строительства.
Он также отметил, что политика, проводимая Соединенными Штатами, недальновидна, и таким образом США растеряют своих союзников, а также перестанут быть примером демократии и моральным лидером.
Ранее сообщалось, что сенат США может принять законопроект, накладывающий санкции на компании, участвующие в прокладке "Северного потока – 2" и других российских морских трубопроводов.
Проект закона запрещает въезжать на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока – 2". Кроме того, все их активы в США будут заморожены. Санкции предлагают ввести также против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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