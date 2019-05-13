В сенате США подготовили законопроект против "Северного потока – 2"

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Сенат США может принять законопроект, накладывающий санкции на компании, участвующие в прокладке "Северного потока-2" и других российских морских трубопроводов. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Проект закона подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Он запрещает въезжать на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве "Северного потока-2". Кроме того, все их активы в США будут заморожены. Санкции предлагают ввести также против тех, кто оказывает финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование таких судов.

Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний – швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока-2".

Поскольку законопроект распространится на все суда, используемые при прокладке трубопроводов на глубине 30 метров и более для экспорта российского газа, под ограничение попадет и строительство газопровода "Турецкий поток".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.