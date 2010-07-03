Вашингтон планирует ввести санкции в отношении "Северного потока – 2"

США хотят ввести санкции в отношении проекта строительства "Северного потока – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, прибывший в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского.
Штаты категорически против нового газопровода из РФ в Европу, передает агентство Bloomberg.
Недавно сенат США сообщил о планах принять законопроект, накладывающий санкции на компании, участвующие в прокладке газопровода. В комитете Госдумы по энергетике считают, что эти инициативы и заявления создают впечатление истерики.
Ранее сообщалось, что сроки окончания строительства "Северного потока – 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, если газопровод будут строить по третьему маршруту. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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