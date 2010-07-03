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16:20

Путин рассказал о тех, кто торпедирует "Северный поток – 2"

власть экономика

16:20

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Фото: kremlin.ru

Помехи проекту "Северный поток – 2" создают те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Это не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать", – приводит слова Путина РИА Новости.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году, но сроки окончания работ могут перенести на вторую половину 2020 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.

В мае американский министр энергетики Рик Перри объявлял о планах США по введению санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Американские сенаторы также говорили о санкциях против компаний, участвующих в прокладке газопровода.

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