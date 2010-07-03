"Нафтогаз" раскрыл план на случай остановки транзита газа из РФ

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Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал действиях в случай прекращения транзита российского газа.

"Короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа", – приводит слова функционера "Комсомольская правда" со ссылкой на агентство "Укринформ".

По его словам, сейчас идет работа над созданием дополнительных хранилищ газа, которые должны обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Коболев также отметил, что Киев работает "над увеличением возможностей относительно импорта из ЕС". Он считает, что терминалы СПГ способны заместить российский газ.

Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу на сегодняшний день является самой дорогой.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал российские условия сохранения транзита топлива через Украину неприемлемыми.