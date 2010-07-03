Суд приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил разбирательства между российской компанией "Газпром" и украинским "Нафтогазом" до решения апелляции в рамках контракта на транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".
"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа", – говорится в сообщении.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" идут с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты за непересмотренные цены и транзитные ставки.
В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом "Нафтогаз" должен возместить РФ более 2 миллиардов долларов за поставленное топливо. Таким образом, "Газпром" остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала решение и потребовала его отмены.
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