Суд приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом"

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Высокий суд Англии и Уэльса приостановил разбирательства между российской компанией "Газпром" и украинским "Нафтогазом" до решения апелляции в рамках контракта на транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома".

"Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа", – говорится в сообщении.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" идут с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты за непересмотренные цены и транзитные ставки.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом "Нафтогаз" должен возместить РФ более 2 миллиардов долларов за поставленное топливо. Таким образом, "Газпром" остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала решение и потребовала его отмены.