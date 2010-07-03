В "Нафтогазе" заявили о планах "Газпрома" прекратить транзит через Украину

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Компания "Газпром" начала официально уведомлять страны о прекращении транзита через Украину с начала следующего года. Заявление об этом сделал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью РБК.

Он пояснил, что с 1 января 2020 года украинская компания передаст управление газотранспортной системы страны в руки независимого оператора. Последнему будет необходимо подписать контракт с "Газпромом" на транзит голубого топлива.

Глава "Нафтогаза" отметил, что в случае прекращения газового транзита Киеву необходимо заранее запастись топливом.

Вопрос о сохранении транзита российского газа через Украину обсуждается на трехсторонних встречах с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. Последний раз стороны встречались в Берлине в январе, однако никаких договоренностей не достигли. Вернуться к обсуждению планируется в мае.

Россия подчеркивает, что не намерена полностью прекращать транспортировку топлива через Украину. Но это должно быть экономически целесообразно.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через территорию страны может быть сохранен при соблюдении некоторых условий. Это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические параметры сделки и стабильная политическая обстановка.

Позднее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал российские условия сохранения транзита неприемлемыми.

"Северный поток – 2" строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ).

Маршрут поставок по газопроводу "Турецкий поток" будет проходить через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию и, возможно, Грецию. Транзит через первые два государства, как ожидается, начнется уже в 2020 году. "Северный поток – 2" запустят в конце 2019 года.