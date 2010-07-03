"Газпром" оценил шансы на переговоры с Украиной по поводу транзита газа

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Глава компании "Газпром" Алексей Миллер оценил шансы на переговоры с Украиной по будущему транзиту газа "с чистого листа". Его слова приводит РИА Новости.

Миллеру задали вопрос, готов ли Киев начать переговоры по транзиту.

"С чистого листа – это восстановление баланса коммерческих интересов двух сторон – российской и украинской. Этот баланс нарушен решением Стокгольмского арбитража. Готов ли Киев? Думаю, что вероятность такого развития событий отлична от нуля", – сказал он.

Ранее украинский "Нафтогаз" предложил российскому "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора. В документе отмечалось, что Украина готова взять на себя обязательства на прием газа из России на границе и на возврат газа на границе с Евросоюзом.

В конце 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С того момента Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше.

