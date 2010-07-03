"Нафтогаз" сделал "Газпрому" альтернативное предложение на транзит газа

Фото: Москва 24/Колобаев Михаил

Украинский "Нафтогаз" предложил российскому "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В документе говорится, что Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с ЕС.

Как написал Витренко в Facebook, это позволит "Газпрому" избежать рисков, связанных с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Плату за транзит в договоре оформят не как тариф на транспортировку, а как маржу, размер которой "Нафтогаз" рассчитает в соответствии с европейскими правилами, а также согласует с представителями ЕС.

Кроме того, Витренко отметил, что дополнительное условие заключения такого договора — это соединение украинской и российской газотранспортных систем.

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус ранее предложил новый способ покупки российского газа. Он считает, что лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.

В ноябре 2015 года Украина прекратила закупки газа у России. С тех пор Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе – Словакии, Венгрии и Польше. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне". Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа, с которыми столкнется Украина в ближайшие семь месяцев.