Депутат Чаплин напомнил о штрафах за приготовление шашлыка вне специальных мест

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Приготовление шашлыка вне специально оборудованных мест влечет за собой крупные штрафы. Об этом заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что специальными местами для жарки шашлыков считаются, например, лесные зоны, парки и дворы частных домов. За приготовление мяса вне этих мест грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

"Если вы решите разжечь костер в лесу в неположенном месте, штраф будет еще более серьезным – от 15 до 30 тысяч рублей. Если подобное нарушение происходит на территории лесопаркового пояса или на берегу озера или реки, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей", – передает РИА Новости слова Чаплина.

Депутат также указал, если разжигание костра в дальнейшем приводит к пожару, то штраф может достигать 60 тысяч рублей. Он заметил, что не стоит забывать и о чистоте. Парламентарий призвал россиян убирать за собой мусор после пикника. В противном случае нарушителю может грозить штраф до 2 тысяч рублей. По некоторым региональным законам данный штраф может доходить и до 5 тысяч рублей.

Чаплин добавил, что при готовке шашлыка на открытом огне в металлической емкости, к примеру, на мангале, расстояние между местом горения и ближайшими зданиями, постройками должно составлять не менее 5 метров. Помимо этого, необходимо создать зону очистки вокруг мангала от горючих материалов – не менее 2 метров.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупреждала, что в приближающиеся праздники не стоит "злоупотреблять" шашлыком, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта.

До этого в департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что патрулирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Москве будет усилено в майские праздники.