Эксперт Трофимов: вкусный шашлык готовится только на шампурах

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Вкусный шашлык готовят на шампурах, а не на решетке. При этом шампуры должны быть сделаны только из высококачественной стали, сообщает News.ru со ссылкой на шеф-повара Максима Трофимова.

"Во-первых, решетка – это только право и лево, а шампуры можно крутить. Во-вторых, толщина мяса тоже отвечает за его сочность. Если вы захотите пожарить мясо на решетке, вам надо нарезать его достаточно тонко, чтобы оно прожарилось со всех сторон", – рассказал эксперт.

По словам шеф-повара, шашлыком называются квадратные, толстые и сочные куски мяса.

Также сообщалось, что "шашлычный набор" из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2 917 рублей в апреле 2024 года. По данным аналитиков, его объем продаж с 1 по 18 апреля уменьшился на 31% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

