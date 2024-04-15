Эксперт Корниец призвал ввести в РФ сбор на утилизацию одноразовых мангалов

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В России необходимо установить целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, а также шампуров и других предметов, которые используются для приготовления шашлыков, считает руководитель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Об этом пишет RT.

Эксперт направил соответствующее письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову. В нем Корниец обратил внимание, что новый сезон отдыха на свежем воздухе уже приближается. Он отметил, что граждане часто оставляют в лесу одноразовые мангалы, которые приобрели по дороге.

"Большинство отдыхающих ведут себя на природе ответственно и стараются оставлять место отдыха чистым и прибранным. Однако недобросовестное меньшинство мусорит в таких объемах, что создается реальная опасность экологической катастрофы", – написал Корниец в письме.

На фоне этого эксперт предлагает ввести целевой сбор на утилизацию подобных товаров. Он может быть включен в розничную стоимость, уточнил глава Ассоциации природопользователей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что сжигающие мусор на своем дачном участке могут получить штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Такой штраф придется заплатить именно за неправильное сжигание мусора, а также за разведение костра с токсичными и строительными отходами, уточнил парламентарий.

