Депутат МГД: информирование о раздельном сборе мусора повышает экосознательность москвичей

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Информирование москвичей о возможностях раздельного сбора мусора способствует росту их экологической сознательности. Такое мнение высказал депутат Московской городской думы, координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

Депутат, сославшись на слова Сергея Собянина, обратил внимание, что в 2022 году на утилизацию в Москве отправили 1,5 миллиона тонн перерабатываемых отходов. Между тем за 11 месяцев 2023 года в столице собрали уже более 1,4 миллиона тонн вторсырья.

По словам Козлова, столичный подход отличается простотой. Синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые – для смешанных отходов.

"Подход основан на убеждении, что грамотное обращение со вторичными отходами не должно доставлять много хлопот жителям города. Ритм жизни в Москве не позволяет уделять многим социально значимым проблемам достаточное время – и это фактор, который следует учитывать. Решение, примененное в Москве, доказало свою эффективность, и растущие показатели переработки это доказывают", – цитирует Козлова Агентство "Москва".

Депутат отметил, что в столице гуманное отношение в вопросе переработки мусора. Здесь не вводят штрафы за неправильно отсортированный или выброшенный мусор, а проводят информирующие кампании. В частности, узнать о преимуществах сортировки отходов можно в Музее городского хозяйства на ВДНХ и в 11 центрах экологического просвещения.

В заключение Козлов напомнил о возможности участия в акциях по сбору макулатуры, пластиковых крышечек и другого вторсырья.

Ранее в России предложили давать скидку на парковочные места водителям, участвующим в раздельном сборе мусора. Подобными мерами инициаторы надеются привлечь внимание граждан к сортировке отходов, тем самым повлиять на экологическую ситуацию в стране.



Собянин: все больше москвичей участвуют в программе раздельного сбора отходов