В России предложили давать участвующим в раздельном сборе мусора скидку на оплату парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил правительству РФ изучить возможность принятия норм, благодаря которым участвующие в раздельном сборе мусора граждане могли бы получать определенные бонусы. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает RT.

Общественный деятель пояснил, что практика раздельного сбора мусора в России все больше развивается. Нередко инициатива по раздельному сбору отходов идет от самих граждан.

"К сожалению, данная практика еще не нашла достаточного распространения и применения, чтобы можно было утверждать об окончательном решении этой проблемы", – сообщил Корниец.

Особенно важно, по мнению эксперта, сортировать мусор в крупных городах, "генерирующих львиную долю отходов".

На фоне этого Корниец предложил разработать для граждан, участвующих в раздельном сборе мусора, гибкую систему стимулов. Для жителей сел и деревень он предложил ввести бесплатные разрешения на заготовку рыбы или дров, для жителей городов – скидки на оплату парковки и проезда в общественном транспорте.

До этого стало известно, что столичная компания Pandalift разработала более 50 систем подземного сбора и хранения мусора. Система позволяет собирать мусор по земле в евроконтейнеры, которые передвигаются по подъемной платформе. Подобным образом отходы не разносятся ветром, а около мусороприемника не распространяется неприятный запах.

