На ралли "Шелковый путь" организовали сбор вторсырья

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В рамках международного ралли "Шелковый путь" запустили экопроект по комплексному сбору и переработке отходов, которые образуются за время гонок. Организаторами выступили бренд высокотехнологичных моторных топлив G-Drive и компания "ЭкоТехнологии", сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Пункты сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок организованы по ходу движения в Казани, Уфе, Липецке и Самаре. Кроме того, кураторы проекта проведут экопросветительскую работу в технических городках ралли и помогут участникам с сортировкой и сдачей отходов.

"Большие мероприятия оставляют после себя экослед – это неизбежно. На "Шелковом пути" мы постараемся его сократить и помочь в создании инфраструктуры для раздельного сбора отходов, чтобы в дальнейшем их переработать", – рассказала руководитель экологических проектов компании "ЭкоТехнологии" Наталия Пономарева.

По завершении марафона вторсырье будет передано на переработку региональным лицензированным заводам для производства синтетического волокна и утеплителя из пластика, стройматериалов и велосипедов из алюминия.

Также участники ралли присоединятся к уже традиционной на "Шелковом пути" акции программе "Зеленый – новый черный" по сбору отработанных покрышек. Шины отправятся на Дмитровский завод РТИ Московской области для последующей переработки в резиновую крошку, которую используют в том числе для выпуска покрытий для спортивных площадок.

"Совместно с организаторами и спортсменами "Шелкового пути" мы стремимся создать не только зрелищное автоспортивное соревнование, но и привлечь внимание к важности развития экологической культуры. Второй год экипажи марафона с нашей помощью сдают на переработку изношенные за время гонки автомобильные шины. Мы надеемся, что участники состязаний поддержат нашу новую экологическую инициативу по сбору упаковки", – заключила руководитель департамента маркетинга дирекции региональных продаж "Газпром нефти" Яна Белякова.

Ранее сообщалось, что в рамках программы раздельного сбора мусора жители Москвы за год собрали рекордный объем вторсырья. При сортировке в 2022 году направили на переработку около 1,5 миллиона тонн вторсырья, что почти на 50% превышает предыдущий показатель. Сбор и вывоз отходов проводится с помощью тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Участие в программе добровольное.