В сервисе "Вывоз ненужных вещей" расширили список принимаемых предметов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный сервис "Вывоз ненужных вещей" расширил перечень принимаемых для утилизации предметов. Теперь с его помощью горожане могут избавиться в том числе от пианино и макулатуры весом до 300 килограммов, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

"За полтора года работы сервиса <...> москвичи с его помощью избавились более чем от 30 тысяч предметов. В конце прошлого года в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что чаще всего москвичи просят вывезти стиральные машины – такие заявки с момент запуска сервиса поступали более 9,5 тысячи раз. Почти так же горожане избавлялись от холодильников. На третьем месте оказались газовые плиты, по которым было отработано чуть больше 3,6 тысячи заявок.

Как, в свою очередь, рассказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, в рамках работы сервиса столичным перерабатывающим предприятиям было передано суммарно больше 900 тонн металлических предметов. Их там разбирают на фракции, например на медь, алюминий, пластик. Из полученных материалов потом изготавливаются новые вещи.

Отмечается, что с полным списком предметов, принимаемых сервисом "Вывоз ненужных вещей", можно ознакомиться в соответствующем разделе на mos.ru. Некоторые услуги при этом могут быть платными.

Ранее сообщалось, что в 2022 году москвичи собрали рекордный объем вторсырья. Так, на переработку по итогам года было отправлено в общей сложности 1,5 миллиона тонн вторсырья, что в полтора раза больше показателя 2021 года.

"Мой район. В один клик": сервис "Вывоз ненужных вещей"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!