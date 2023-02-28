Около 1,5 млн тонн вторсырья собрали в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках программы раздельного сбора мусора жители Москвы за год собрали рекордный объем вторсырья, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что при сортировке в 2022 году направили на переработку около 1,5 миллиона тонн вторсырья, что почти на 50% превышает предыдущий показатель. По словам заммэра, положительная динамика говорит об эффективности выбранной в Москве стратегии решения вопроса с бытовыми отходами.

Программа раздельного сбора мусора стартовала три года назад, сразу получив поддержку жителей. Бирюков назвал проект ярким примером эффективного сотрудничества с москвичами.

"Со своей стороны городские власти заранее подготовили и поддерживают в надлежащем состоянии всю необходимую инфраструктуру: во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано свыше 60 тысяч брендированных контейнеров", – пояснил заммэра.

Сбор и вывоз отходов проводится с помощью тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией. Участие в программе добровольное.

Летом прошлого года Бирюков рассказал о ходе программы раздельного сбора мусора в столице. По его словам, за три месяца 2022 года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 340 тысяч тонн вторсырья, что почти на 21% больше аналогичного предыдущего показателя.



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