Роспотребнадзор не выявил загрязняющих веществ в воздухе после пожара на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Превышения загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на Каширском шоссе не выявлено, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

"Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле управления Роспотребнадзора", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В материале отмечается, что в воздухе определялось только содержание веществ, свойственных процессу горения.

Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе было временно ограничено до двух полос.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации крупного пожара в ангарах на Каширском шоссе.

В ведомстве добавили, что не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе в жилом секторе в районе происшествия. Информация о пострадавших не поступала.