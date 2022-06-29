Названа предварительная причина пожара на Каширском шоссе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Предварительной причиной пожара на Каширском шоссе является поджог, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"Предварительно, пожар возник из-за поджога", – сказал собеседник агентства.



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Возгорание произошло утром в среду в районе Каширского шоссе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, на открытой площадке загорелся мусор. Информации о пострадавших не поступало.

По последним данным, площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

Из-за возгорания движение транспорта в Коломенском проезде в сторону Каширского шоссе временно ограничено до двух полос. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты проезда.

