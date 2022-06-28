Пожар охватил балконы четырех этажей жилого дома на востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Пожар охватил балконы с 9-го по 12-й этаж жилого дома, расположенного по адресу улица Вторая Пугаческая, дом 5, корпус 1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

По данным агентства, сначала горели два балкона на 9-м этаже. При тушении была спасена женщина.

По состоянию на 18:57 пожар ликвидирован, сообщили в МЧС.

Ранее пожар произошел в квартире на проспекте Мира, доме 146. Здание располагается около гостиницы "Космос". На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

До этого крупный пожар вспыхнул в подмосковных Электроуглях на трехэтажном складе с лакокрасочной продукцией. ЧП произошло в доме 116 на Центральной улице. К тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.

