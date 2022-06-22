Пожар произошел в ресторане на Мясницкой улице

На Мясницкой улице сгорел ресторан Grao de Cafe. Он находится в пятиэтажке. Как видно по первым кадрам от очевидцев, из окон на первом этаже валил густой черный дым.

Пожарные сразу же прибыли на место. Возгорание удалось ликвидировать меньше чем за полчаса. В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.