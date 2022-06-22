Момент возгорания в "Рив Гош" в Москве попал на видео

Видео: Москва 24

Момент возгорания в магазине "Рив Гош", расположенном в ТЦ "Афимолл", попал на видео.

На кадрах видно, как неожиданно загорается конструкция на потолке. Голос за кадром призывает вывести всех из магазина, после чего из помещения начинают выбегать люди.

Ранее сообщалось о задымлении в "Рив Гош". Позднее в МЧС уточнили, что в вытяжке одного из кафе в ТЦ "Афимолл" вспыхнул жир. Огонь перешел по вытяжке в магазин парфюмерии. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули семь тысяч человек. Сообщений о пострадавших не поступало. Пожар уже потушили.

В столичном Дептрансе уточнили, что происшествие не повлияло на работу станций метро "Выставочная" и "Деловой центр". Движение поездов также осуществляется в соответствии с графиком.

В то же время из-за работ городских служб в ТЦ временно закрыт выход № 3 станции "Деловой центр". Пассажиров попросили пользоваться другими выходами.