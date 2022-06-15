Задымление произошло в главном здании МГТУ имени Баумана

Фото: телеграм-канал "МГТУ им. Н.Э. Баумана"

В главном здании МГТУ имени Баумана произошло задымление, сообщается на сайте вуза.

"В университете сработала пожарная тревога. Задымление в коридоре на 2-м этаже Главного здания возле библиотеки ликвидируется", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает пожарная бригада, всех сотрудников и студентов попросили покинуть здание.

Ранее сообщалось, что работники Театра наций были эвакуированы после срабатывания в здании системы пожаротушения.

Уточнялось, что возгорания не было, за дым приняли порошок из системы тушения.

