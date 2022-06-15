Работников Театра наций эвакуировали из-за сработавшей системы пожаротушения

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Работники Театра наций были эвакуированы после срабатывания в здании системы пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В театре в Петровском переулке, 3, сработала система порошкового тушения. До прибытия пожарных из здания все были эвакуированы", – отметил он.

По словам собеседника агентства, возгорания не было, за дым приняли порошок из системы тушения.

При этом в комментарии РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Миронов рассказал, что тревога оказалась ложной, однако задымление произошло. В ближайшее время предстоит выяснить, чем вызван инцидент.

Ранее сообщалось о пожаре в здании арт-резиденции фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" в Казани.

На его тушение были направлены 85 человек и 24 единицы техники, обошлось без пострадавших.

