В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на складе транспортной компании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Петропавловске-Камчатском произошел пожар на складе одной из местных транспортных компаний, один человек пострадал, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составляет 1 тыс. квадратных метров.

По предварительной информации, есть один пострадавший, погибших нет.

Ранее пожар произошел в цехе механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде. Возгорание случилось на крыше завода на площади 30 квадратных метров. Пожар удалось локализовать. Данных о пострадавших, по информации МЧС, не поступало.

