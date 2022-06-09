В Новосибирске загорелся производственный склад матрасов

Утром 9 июня в Новосибирске загорелся крупный склад с матрасами и другими спальными принадлежностями. Пламя охватило больше тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировали двоих сотрудников, которые в тот момент находились на работе. Пострадавших нет.

Всего к тушению привлекли 40 человек и 11 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.