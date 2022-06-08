Строительство моста через Москву-реку на участке МСД завершено на 60%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты на 60% завершили строительство моста через Москву-реку на участке Московского скоростного диаметра (МСД). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Участок МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской на сегодняшний день готов на 45%. Сейчас на участке ведется строительство восьмиполосного моста через Москву-реку протяженностью 335 метров", – рассказал Бочкарев.

По его словам, на данный момент ведутся работы по подготовке к опусканию на опорные части металлоконструкций пролетных строений сооружения, работы по устройству подпорных стен, опор правобережной эстакады, продолжаются укрупнительная сборка и монтаж металлоконструкций. Также строятся временная дорога по улице Каспийской, канал теплосети и ведутся другие работы.

Всего на данном участке планируется строительство более 12 километров дорог, в том числе семи эстакад, моста и подземного пешеходного перехода в районе дома 57 по Каширскому шоссе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы – второй очереди Московского скоростного диаметра – должно завершиться в 2023 году.

Строительство участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской началось в 2019 году. Данный отрезок магистрали готов на 45%. Трасса пройдет через Каширское шоссе и Южную рокаду, а также по новому мосту через Москву-реку и семи эстакадам.

Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку. По его словам, в настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются.

