12 мостов для автомобилистов и пешеходов планируют построить через Москву-реку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются.

"Протяженный пешеходный маршрут создадут между территорией Мнёвниковской поймы и парком "Фили". Крупный парковый кластер объединит общественные пространства благодаря строительству двух пешеходных мостов в Хорошёво-Мнёвниках – на Островной улице и в сторону парка "Фили", – сказал Загрутдинов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что в Нагатинском затоне пешеходный мост соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией метро "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Необычный пешеходный мост построят в центре города через Водоотводный канал в районе Якиманки. Сооружение станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и "ГЭС-2".

"Для автомобилистов построят три моста. В створе Берегового проезда конструкция соединит районы Шелепиха и Филевский Парк, что позволит водителям выезжать на Звенигородское шоссе. По бокам моста обустроят пешеходную зону и велодорожку, а также удобный спуск к набережной", – рассказал Загрутдинов.

Для перераспределения транспортных потоков с СЗХ возведут два моста для автомобилей между улицей Мясищева и Мнёвниковской поймой и на Новозаводской улице, добавил он.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.

Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.

