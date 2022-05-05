Четыре пешеходных моста построят через Москву-реку

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве планируется построить четыре пешеходных моста через Москву-реку общей протяженностью почти один километр, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в Москве особое внимание уделяется формированию новых пешеходных связей и прогулочных маршрутов, и важной частью этой работы является создание пешеходных переправ через Москву-реку", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что один из новых мостов свяжет Крымскую и Болотную набережные.

"Сооружение длиной 55 метров будет встроено в существующее укрепление берега и станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор через Парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и ГЭС-2", – рассказал заммэра.

По словам Бочкарева, другой мост протяженностью 265 метров появится в Нагатинском Затоне и соединит жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со строящейся станцией "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Еще два моста расположатся в районе Хорошево-Мневники. Сооружение протяженностью 475 метров появится в створе Проектируемого проезда № 1074 до улицы Островной. Второй мост длиной 188 метров свяжет территорию Мневниковской поймы и парк "Фили".

Бочкарев подчеркнул, что данные мосты объединят общественные пространства в крупный парковый кластер и создадут протяженный пешеходный маршрут, фактически связав зеленые зоны районов Филевский Парк и Крылатское.

Ранее в Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу. По словам Бочкарева, новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". Возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.

Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.

