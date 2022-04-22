В Москве открыли новый пешеходный мост через Яузу

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". По словам Бочкарева, возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.

"Перед этим из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации, процесс занял около полугода", – добавил глава столичного Стройкомплекса.

Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.

Длина нового дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров. Протяженность прохожей части – 84 метра, ширина прохода равна 4 метрам, высота моста составляет 2,6 метра, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой кольцевой линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки. Тысячи людей, которые живут, работают и учатся в Басманном районе, смогут экономить до 20 минут, добираясь до метро", – добавил он.

Ранее архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы. В частности, четыре из них построят в районе Хорошёво-Мнёвники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка "Фили" и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.