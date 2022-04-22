В Москве открыли новый пешеходный мост через Яузу

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Москве открылся пешеходный мост, связавший Рубцовскую и Семеновскую набережные. Он стал 60-м по счету мостом через реку Яузу, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Новый мост является частью транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская". По словам Бочкарева, возведение опор, монтаж пролетного строения и архитектурная отделка моста были выполнены всего за один год.
"Перед этим из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации, процесс занял около полугода", – добавил глава столичного Стройкомплекса.
Данный объект претендует на звание самого комфортного для пешеходов среди всех мостов через Яузу. Изнутри мост полностью защищен от осадков и ветра, а по обеим сторонам от него установлены лифты.
Длина нового дугообразного моста через Яузу составляет 111 метров. Протяженность прохожей части – 84 метра, ширина прохода равна 4 метрам, высота моста составляет 2,6 метра, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.
"Мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой кольцевой линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки. Тысячи людей, которые живут, работают и учатся в Басманном районе, смогут экономить до 20 минут, добираясь до метро", – добавил он.
Ранее архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы. В частности, четыре из них построят в районе Хорошёво-Мнёвники: автомобильные мосты в сторону Новозаводской улицы и улицы Мясищева, а также пешеходные мосты в сторону парка "Фили" и Островной улицы. Два последних будут приспособлены также и для велосипедистов.
Новый пешеходный мост через Яузу открыли в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: