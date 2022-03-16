10:50
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На двух участках будущего парка "Яуза" началась инженерная подготовка. Специалисты подведут необходимые коммуникации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году будет продолжена реализация масштабного проекта по созданию уникального экологического объекта – парка "Яуза", проведем соответствующие мероприятия на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы", – уточнил заммэра Петр Бирюков.
Специалисты проложат более 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, а также 5,3 километра кабелей для системы оповещения и 4,3 километра проводов связи. Кроме того, в парке будет предусмотрено 550 метров водопроводных сетей и 430 метров канализации.
Сейчас на территории ведется топографическая съемка, демонтаж покрытий дорожек, устройство винтовых свай. Бирюков отметил, что все работы необходимо завершить перед началом устройства дорожно-тропиночной сети и возведения спортивных и детских сооружений.
Для москвичей на Северодвинской улице оборудуют площадь с амфитеатром, детской площадкой и игровым фонтаном. Для горожан старшего возраста установят павильон проекта "Московское долголетие". Запланировано также создание ландшафтного парка и тропы здоровья.
"На участке от Широкой до Енисейской улицы на существующем склоне сделаем новое общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями и батутами, проведем реабилитацию водоема, на берегах заменим деревянные настилы и дополним их пирсами. Реконструируем скейт-парк, откроем площадку для игры в городки, спортивный комплекс с тренажерами", – добавил Бирюков.
Также там появятся площадка с деревянным настилом для занятий йогой и зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками. По просьбам художников на видовой точке сделают пирс.
До этого замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево". Там оборудуют деревянные настилы, укрепят склон, а также обустроят каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность.
"Это наш город": обустроят два новых участка строящегося парка "Яуза" в 2022 году
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