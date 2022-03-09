Благоустройство Большого Лазенковского пруда в Москве планируется завершить в июле

09 марта, 18:39
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы рассчитывают завершить в июле текущего года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкине", – утверждается в сообщении.
В данный момент реконструкция локации выполнена на 50%. Менее чем за полгода эксперты очистили дно водоема площадью почти один гектар. Из пруда вытащили свыше 20 тысяч кубических метров ила и грунта.
В материале утверждается, что средняя глубина водоема возросла почти в два раза – с 0,96 до 1,75 метра.
Помимо прочего, сейчас происходит укладка водоупорного слоя и монтаж конструкции берега двумя типами крепления – вертикальными и откосными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Планируется, что в дальнейшем они станут частью ландшафта.
"На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят цветение воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц", – рассказали в комплексе.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Медведковского пруда на северо-востоке Москвы планируется завершить в период с апреля по июнь текущего года.
До этого замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево". Там оборудуют деревянные настилы, укрепят склон, а также обустроят каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: