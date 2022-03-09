Благоустройство Большого Лазенковского пруда в Москве планируется завершить в июле

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы рассчитывают завершить в июле текущего года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Летом завершим благоустройство Большого Лазенковского пруда в Ново-Переделкине", – утверждается в сообщении.

В данный момент реконструкция локации выполнена на 50%. Менее чем за полгода эксперты очистили дно водоема площадью почти один гектар. Из пруда вытащили свыше 20 тысяч кубических метров ила и грунта.

В материале утверждается, что средняя глубина водоема возросла почти в два раза – с 0,96 до 1,75 метра.

Помимо прочего, сейчас происходит укладка водоупорного слоя и монтаж конструкции берега двумя типами крепления – вертикальными и откосными конструкциями, заполненными гранитным камнем. Планируется, что в дальнейшем они станут частью ландшафта.

"На завершающем этапе создадим зону биоплато площадью более 560 квадратных метров – высадим ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, сусак зонтичный, кубышку желтую. Они предотвратят цветение воды, станут укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц", – рассказали в комплексе.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству Медведковского пруда на северо-востоке Москвы планируется завершить в период с апреля по июнь текущего года.

До этого замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево". Там оборудуют деревянные настилы, укрепят склон, а также обустроят каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность.