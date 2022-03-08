Благоустройство Медведковского пруда завершат летом 2022 года

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Работы по благоустройству Медведковского пруда на северо-востоке Москвы планируется завершить в период с апреля по июнь текущего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"За время работ на Медведковском пруду "Мосводосток" полностью очистил водоем от иловых отложений. Все работы планируем завершить летом", – сказал гендиректор "Мосводостока" Константин Ишханян.

Уточняется, что к настоящему времени на 90% завершено укрепление берега, обустройство водоупорного слоя. Далее планируется высадка водных растений в двух зонах биоплато. Там появятся как просто редкие, так и краснокнижные растения, например, ирис обыкновенный, сусак зонтичный, камыш озерный и другие.

Помимо этого, будет реконструирована смотровая площадка, в самом водоеме обустроят места для гнездования птиц и зоны для нереста рыб. Как отметил Ишханян, после реконструкции пруд будет требовать минимум ухода в течение нескольких десятков лет.

Ранее замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево". Там оборудуют деревянные настилы, укрепят склон, а также обустроят каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность.

