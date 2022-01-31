Москвичам рассказали о восстановлении родников в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В 2022 году запланированы работы по восстановлению парка "Покровское-Стрешнево", в частности территории у родника "Царевна Лебедь". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сейчас территория вокруг родника представляет собой обычный ничем не покрытый грунт. Из-за этого при высокой влажности там образуется грязь и деформируется почва, что ухудшает экосистему парка.
"Настил смонтируют на свайном основании, это позволит обойтись без разрытий, а значит, земля остается почти нетронутой. Под ним растительность восстановится естественным образом, а оставшиеся вытоптанные участки засеют травами", – рассказал замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.
Также будет приведена в порядок существующая видовая площадка, в экомаршрут включат пятый источник, а спуск к родникам оборудуют так, чтобы было удобно маломобильным гражданам.
По словам Мельникова, склон, на котором находятся родники, обладает низкой устойчивостью, из-за чего его размывают потоки стекающей в реку воды. Эрозия приводит к невозможности полностью собирать грунтовую воду. Чтобы обеспечить устойчивость склона, его покроют специальной гибкой сеткой, а вдоль откоса возведут подпорную стенку, на которой разместят деревянные панели.
Помимо этого, планируется обустроить каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность. При этом вырубать деревья и проводить электрические сети не будут: очистка воды будет происходить естественным путем посредством специальных каркасно-дисковых фильтров.
Ранее в парке "Яуза" завершилась реконструкция трех исторических прудов. Речь идет о двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда. Специалисты очистили водоемы от ила и обновили береговые линии. Для их обитателей будет сформирована благоприятная экосреда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: