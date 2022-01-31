Москвичам рассказали о восстановлении родников в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году запланированы работы по восстановлению парка "Покровское-Стрешнево", в частности территории у родника "Царевна Лебедь". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас территория вокруг родника представляет собой обычный ничем не покрытый грунт. Из-за этого при высокой влажности там образуется грязь и деформируется почва, что ухудшает экосистему парка.

"Настил смонтируют на свайном основании, это позволит обойтись без разрытий, а значит, земля остается почти нетронутой. Под ним растительность восстановится естественным образом, а оставшиеся вытоптанные участки засеют травами", – рассказал замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Также будет приведена в порядок существующая видовая площадка, в экомаршрут включат пятый источник, а спуск к родникам оборудуют так, чтобы было удобно маломобильным гражданам.

По словам Мельникова, склон, на котором находятся родники, обладает низкой устойчивостью, из-за чего его размывают потоки стекающей в реку воды. Эрозия приводит к невозможности полностью собирать грунтовую воду. Чтобы обеспечить устойчивость склона, его покроют специальной гибкой сеткой, а вдоль откоса возведут подпорную стенку, на которой разместят деревянные панели.

Помимо этого, планируется обустроить каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность. При этом вырубать деревья и проводить электрические сети не будут: очистка воды будет происходить естественным путем посредством специальных каркасно-дисковых фильтров.

Ранее в парке "Яуза" завершилась реконструкция трех исторических прудов. Речь идет о двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда. Специалисты очистили водоемы от ила и обновили береговые линии. Для их обитателей будет сформирована благоприятная экосреда.

