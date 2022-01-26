Реконструкция трех исторических прудов завершена в парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В создаваемом парке "Яуза" завершена реконструкция трех исторических прудов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда.

"Эти водоемы пользуются популярностью у горожан, вдоль них сегодня проходят удобные пешеходные маршруты, кроме того, они расположены в будущих центральных точках нового парка, которые будут связаны между собой в единое комфортное пространство для отдыха", – сообщил Бирюков.

Он пояснил, что сохранить результат реконструкции позволят устойчивые инженерные системы, благодаря которым увеличатся межремонтные периоды, а эстетический вид прудов удастся поддерживать долгие годы. Для обитателей водоемов будет сформирована благоприятная экосреда.

"В рамках проекта реконструкции водоемы очистили от многолетнего илового осадка и донных грунтовых отложений, в общей сложности извлекли более 22,5 тысячи кубометров ила и грунта", – рассказал заммэра.

В ходе реконструкции специалисты также обновили береговые линии. На Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега, возведя новое берегоукрепление. А для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов были сделаны откосные берега.

Бирюков уточнил, что все пруды оборудовали участками биоплато. Их общая площадь составляет почти 1,7 тысячи квадратных метров. Наличие подобных плато позволит сформировать устойчивую экосистему, самостоятельно поддерживающую чистоту воды и комфортные условия обитания птиц и рыб.

Заммэра подчеркнул, что водоемы столицы на протяжении многих лет остаются любимыми местами отдыха у москвичей, а также создают благоприятные климатические условия. Специалисты регулярно обследуют городские пруды, при необходимости принимая решение о реконструкции. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей поддержали проект благоустройства поймы реки Яузы на участке от Широкой до Енисейской улицы в Северном Медведкове, Бабушкинском и Лосиноостровском районах. Проект будущего благоустройства предполагает оборудование постов охраны, пунктов проката спортивного инвентаря, магазинов и туалетов. Этот проект поддержали 77,23% жителей столицы.